Біля "улюбленого аеропорту Трампа" виявили снайперську позицію: ФБР почало розслідування
- Секретна служба США виявила підозрілу "снайперську точку" в аеропорту Палм-Біч з прямим оглядом на місце виходу президента Дональда Трампа з літака.
- ФБР розслідує інцидент, але поки що не пов'язує його з жодною конкретною особою, і на місці нікого не було виявлено.
Секретна служба США виявила підозрілу "снайперську точку" з прямим оглядом на місце виходу президента Дональда Трампа з літака Air Force One. Інцидент стався в міжнародному аеропорту Палм-Біч.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
Що насправді знайшли у Палм-Біч?
"Снайперську точку" виявили в четвер, 16 жовтня, і зараз розслідуванням займається ФБР. Директор ФБР Кнш Патель повідомив, що поки що цей інцидент не пов'язаний з жодною конкретною особою.
На місці нікого не було. ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням, спрямувавши ресурси для збору всіх доказів і застосовуючи наші можливості аналізу даних мобільних телефонів,
– заявив він.
Начальник відділу комунікацій Секретної служби Ентоні Гульєльмі також підтвердив, що вони "тісно співпрацюють" з ФБР та правоохоронними органами округу Палм-Біч.
За його словами, агенти виявили стенд під час перевірки перед приїздом Трампа до Палм-Біч. Гульєльмі додав, що це не вплинуло на жодні пересування, і на місці нікого не було.
Хоча ми не можемо надати подробиці щодо конкретних предметів чи їхнього призначення, цей інцидент підкреслює важливість наших багаторівневих заходів безпеки,
– підсумував начальник відділу комунікацій.
Водночас, за даними джерела у правоохоронних органах, вежа, ймовірно, була встановлена "ще кілька місяців тому".
На Трампа вже скоювали замах: що відомо
Розслідування відбувається через кілька тижнів після того, як 59-річний Райан Раут визнав себе винним у спробі вбивства Трампа у вересні 2024 на гольф-курорті в Палм-Біч зі снайперської позиції, яку він облаштував у кущах уздовж огорожі.
Чоловіка звинувачували за п'ятьма федеральними кримінальними статтями, серед яких спроба вбивства кандидата в президенти, напад на федерального офіцера та кілька порушень правил обігу зброї.
Цей нібито замах стався після іншої спроби, коли Трампа поранили в вухо під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.