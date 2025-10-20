Секретна служба США виявила підозрілу "снайперську точку" з прямим оглядом на місце виходу президента Дональда Трампа з літака Air Force One. Інцидент стався в міжнародному аеропорту Палм-Біч.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Що насправді знайшли у Палм-Біч?

"Снайперську точку" виявили в четвер, 16 жовтня, і зараз розслідуванням займається ФБР. Директор ФБР Кнш Патель повідомив, що поки що цей інцидент не пов'язаний з жодною конкретною особою.

На місці нікого не було. ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням, спрямувавши ресурси для збору всіх доказів і застосовуючи наші можливості аналізу даних мобільних телефонів,

– заявив він.

Начальник відділу комунікацій Секретної служби Ентоні Гульєльмі також підтвердив, що вони "тісно співпрацюють" з ФБР та правоохоронними органами округу Палм-Біч.

За його словами, агенти виявили стенд під час перевірки перед приїздом Трампа до Палм-Біч. Гульєльмі додав, що це не вплинуло на жодні пересування, і на місці нікого не було.

Хоча ми не можемо надати подробиці щодо конкретних предметів чи їхнього призначення, цей інцидент підкреслює важливість наших багаторівневих заходів безпеки,

– підсумував начальник відділу комунікацій.

Водночас, за даними джерела у правоохоронних органах, вежа, ймовірно, була встановлена "ще кілька місяців тому".

На Трампа вже скоювали замах: що відомо