Возле "любимого аэропорта Трампа" обнаружили снайперскую позицию: ФБР начало расследование
20 октября, 09:15
Возле "любимого аэропорта Трампа" обнаружили снайперскую позицию: ФБР начало расследование

Полина Буянова
Основні тези
  • Секретная служба США обнаружила подозрительную "снайперскую точку" в аэропорту Палм-Бич с прямым обзором на место выхода президента Дональда Трампа из самолета.
  • ФБР расследует инцидент, но пока не связывает его ни с одним конкретным лицом, и на месте никого не было обнаружено.

Секретная служба США обнаружила подозрительную "снайперскую точку" с прямым обзором на место выхода президента Дональда Трампа из самолета Air Force One. Инцидент произошел в международном аэропорту Палм-Бич.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что на самом деле нашли в Палм-Бич?

"Снайперскую точку" обнаружили в четверг, 16 октября, и сейчас расследованием занимается ФБР. Директор ФБР Кнш Патель сообщил, что пока этот инцидент не связан ни с одним конкретным лицом.

На месте никого не было. ФБР взяло на себя руководство расследованием, направив ресурсы для сбора всех доказательств и применяя наши возможности анализа данных мобильных телефонов, 
– заявил он.

Начальник отдела коммуникаций Секретной службы Энтони Гульельми также подтвердил, что они "тесно сотрудничают" с ФБР и правоохранительными органами округа Палм-Бич.

По его словам, агенты обнаружили стенд во время проверки перед приездом Трампа в Палм-Бич. Гульельми добавил, что это не повлияло ни на какие передвижения, и на месте никого не было.

Хотя мы не можем предоставить подробности относительно конкретных предметов или их назначения, этот инцидент подчеркивает важность наших многоуровневых мер безопасности, 
– подытожил начальник отдела коммуникаций.

В то же время, по данным источника в правоохранительных органах, башня, вероятно, была установлена "еще несколько месяцев назад".

На Трампа уже совершали покушение: что известно

  • Расследование происходит через несколько недель после того, как 59-летний Райан Раут признал себя виновным в попытке убийства Трампа в сентябре 2024 года на гольф-курорте в Палм-Бич со снайперской позиции, которую он обустроил в кустах вдоль ограждения.
     

  • Мужчину обвиняли по пяти федеральным уголовным статьям, среди которых попытка убийства кандидата в президенты, нападение на федерального офицера и несколько нарушений правил оборота оружия.
     

  • Это якобы покушение произошло после другой попытки, когда Трампа ранили в ухо во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.