Возле "любимого аэропорта Трампа" обнаружили снайперскую позицию: ФБР начало расследование
- Секретная служба США обнаружила подозрительную "снайперскую точку" в аэропорту Палм-Бич с прямым обзором на место выхода президента Дональда Трампа из самолета.
- ФБР расследует инцидент, но пока не связывает его ни с одним конкретным лицом, и на месте никого не было обнаружено.
Секретная служба США обнаружила подозрительную "снайперскую точку" с прямым обзором на место выхода президента Дональда Трампа из самолета Air Force One. Инцидент произошел в международном аэропорту Палм-Бич.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Читайте также Полуобнаженный мужчина с криками "атаковал" вертолет на борту с Трампом лазером, - NBC
Что на самом деле нашли в Палм-Бич?
"Снайперскую точку" обнаружили в четверг, 16 октября, и сейчас расследованием занимается ФБР. Директор ФБР Кнш Патель сообщил, что пока этот инцидент не связан ни с одним конкретным лицом.
На месте никого не было. ФБР взяло на себя руководство расследованием, направив ресурсы для сбора всех доказательств и применяя наши возможности анализа данных мобильных телефонов,
– заявил он.
Начальник отдела коммуникаций Секретной службы Энтони Гульельми также подтвердил, что они "тесно сотрудничают" с ФБР и правоохранительными органами округа Палм-Бич.
По его словам, агенты обнаружили стенд во время проверки перед приездом Трампа в Палм-Бич. Гульельми добавил, что это не повлияло ни на какие передвижения, и на месте никого не было.
Хотя мы не можем предоставить подробности относительно конкретных предметов или их назначения, этот инцидент подчеркивает важность наших многоуровневых мер безопасности,
– подытожил начальник отдела коммуникаций.
В то же время, по данным источника в правоохранительных органах, башня, вероятно, была установлена "еще несколько месяцев назад".
На Трампа уже совершали покушение: что известно
Расследование происходит через несколько недель после того, как 59-летний Райан Раут признал себя виновным в попытке убийства Трампа в сентябре 2024 года на гольф-курорте в Палм-Бич со снайперской позиции, которую он обустроил в кустах вдоль ограждения.
Мужчину обвиняли по пяти федеральным уголовным статьям, среди которых попытка убийства кандидата в президенты, нападение на федерального офицера и несколько нарушений правил оборота оружия.
Это якобы покушение произошло после другой попытки, когда Трампа ранили в ухо во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.