Речь идет об инциденте, который произошел в Батлере, штат Пенсильвания, в июле 2024 года во время предвыборной компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent и Rapid Response 47.

Смотрите также "Выжить и победить": Иран готовил покушения на Трампа и Помпео, – WP

Какие ошибки допустила Секретная служба США?

Согласно отчету Счетной палаты США, покушение на Дональда Трампа, который на тот момент еще был кандидатом, совершенное 13 июля 2024 года, стало следствием ряда неудачных решений и бюрократических проволочек.

Отмечается, что агентство не приняло меры безопасности, которые могли бы предотвратить стрельбу в Пенсильвании. На это повлияло, в частности, отсутствие конкретных инструкций для агентов во время мероприятия.

По данным GAO, высокопоставленные чиновники секретной службы знали о потенциальной угрозе жизни Трампа. Администрация Байдена якобы отклонила запросы об усилении мер безопасности для его защиты.

Хотя эта угроза не касалась конкретно митинга 13 июля или нападающего, из-за закрытой практики обмена секретной информацией об угрозах, сотрудники службы и местных правоохранительных органов, отвечавших за подготовку и охрану места проведения митинга, не знали об угрозе,

– говорится в документе.

Кроме того, во время проведения предвыборного митинга в Пенсильвании у многих сотрудников Секретной службы были проблемы со связью на мобильных устройствах, что могло помешать эффективной коммуникации.

Сам Дональд Трамп также прокомментировал работу службы во время инцидента, который произошел в прошлом году. По его словам, он не обвиняет лиц, которые были ответственны за его защиту на митинге.

"Были допущены ошибки... Я имею большое доверие к этим людям. Я знаю этих людей, и они очень талантливые, очень способные. У них был плохой день, и я думаю, что они это признают", – сказал он в интервью Fox News.

К слову, в январе 2025 года Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы после того, как тот прикрывал его во время покушения в Пенсильвании. Он назвал Куррана "великим патриотом".