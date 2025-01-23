Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Секретной службы агента Шона Куррана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение самого Трампа в соцсети Truth Social.

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Он доказал свою храбрость

О назначении стало известно в ночь на 23 января. Президент США подчеркнул, что Курран – "большой патриот", который защищал семью Трампа в течение последних нескольких лет.

Шон Курран работает в Секретной службе с 2001 года. Именно он был ответственным за охрану Трампа во время его первого срока и после него.

Он прикрывал Трампа своим телом во время покушения в Батлере в Пенсильвании в июле 2024-го.

Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в Батлере,

– подчеркнул Трамп.

Это назначение не требует утверждения в Конгрессе США.