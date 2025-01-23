Президент США Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Куррана. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис самого Трампа у соцмережі Truth Social.

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Він довів свою хоробрість

Про призначення стало відомо вночі проти 23 січня. Президент США підкреслив, що Курран – "великий патріот", який захищав сім'ю Трампа протягом останніх кількох років.

Шон Курран працює у Секретній службі з 2001 року. Саме він був відповідальним за охорону Трампа під час його першого терміну та після нього.

Він прикривав Трампа своїм тілом під час замаху у Батлері у Пенсільванії у липні 2024-го.

Він довів свою безстрашну хоробрість, коли, ризикуючи власним життям, допоміг врятувати мою від кулі вбивці в Батлері,

– підкреслив Трамп.

Це призначення не вимагає затвердження в Конгресі США.