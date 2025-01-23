Зауважимо, що Трамп обіцяв помилувати заворушників давно. Втім, масштаби були незрозумілі. Тому, коли президент підписав указ про помилування майже усіх учасників нападу – близько 1500, це рішення захопило його команду зненацька, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Чим здивував Трамп

Зазначається, що Трамп ухвалив це рішення за кілька днів до інавгурації. Багато з помилуваних були засуджені за насильницькі напади на поліцейських, а деякі були озброєні такими предметами, як електрошокери та кийки.

Політика попросили прокоментувати слова його віцепрезидента, який на початку січня сказав, що тих, хто вчинив насильство того дня, "очевидно" не слід помилувати.

Відповідаючи на запитання, чому Джей Ді Венс був неправий, Трамп сказав ЗМІ: "Тільки з однієї причини: вони роками відсиділи у в’язниці, а вбивці навіть не потрапляють у в’язницю в цій країні".

Нагадаємо, що штурм будівлі Капітолію стався 6 січня 2021 року, коли Конгрес планував затвердити перемогу Джо Байдена на виборах. Тоді тисячі прихильників Трампа увірвалися до Конгресу та вчинила сутички з охороною, що призвело до загибелі п'яти осіб.

До слова, Памела Хемпхілл, учасниця штурму Капітолія, відмовилася від помилування Трампа, назвавши це "ляпасом верховенству права".