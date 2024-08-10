Чоловіка судили за участь у заворушеннях і застосування проти поліції флагштоків, перцевих балончиків та інших підручних засобів під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

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Що відомо про найжорстокіший вирок за штурм Капітолія

Журналісти Associated Press наголосили, що прокурори змальовували Девіда Ніколаса Демпсі як одного з найбільш активних учасників штурму Капітолія. За даними слідства, він травмував щонайменш двох правоохоронців та атакував іншого учасника подій, який намагався роззброїти його.

Чоловік, який у звичайному житті працював у сфері будівництва та ресторанного бізнесу, у січні 2024 року визнав себе винним за двома пунктами обвинувачення у застосуванні "небезпечної зброї" проти працівників правоохоронних органів. Американець висловив каяття і перепросив перед поліцейськими, які постраждали від його дій.

У рішенні суду були відзначені обтяжувальні фактори у справі Демпсі, зокрема, попередні судимості за крадіжки та участь у нападі під час мирної демонстрації проти колишнього президента Дональда Трампа у 2019 році.

Прокурори з Міністерства юстиції США вимагали для Демпсі покарання у вигляді 21 року і 10 місяців позбавлення волі. Зрештою, 9 серпня Демпсі був засуджений до 20 років ув'язнення.

У виданні зауважили, що суворіший вирок отримав лише лідер ультраправої організації Proud Boys Енріке Тарріо, якому присудили 22 роки позбавлення волі.

Загалом, у зв'язку з заворушеннями 6 січня 2021 року було висунуто звинувачення понад 1 400 особам, з яких понад 900 вже отримали вироки. Приблизно дві третини засуджених отримали покарання від кількох днів до максимального терміну ув'язнення – 22 роки – призначеного Тарріо.