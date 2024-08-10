Мужчину судили за участие в беспорядках и применение против полиции флагштоков, перцовых баллончиков и других подручных средств во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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Что известно о самом жестоком приговоре за штурм Капитолия

Журналисты Associated Press отметили, что прокуроры изображали Дэвида Николаса Демпси как одного из наиболее активных участников штурма Капитолия. По данным следствия, он травмировал по меньшей мере двух правоохранителей и атаковал другого участника событий, который пытался разоружить его.

Мужчина, который в обычной жизни работал в сфере строительства и ресторанного бизнеса, в январе 2024 года признал себя виновным по двум пунктам обвинения в применении "опасного оружия" против сотрудников правоохранительных органов. Американец выразил раскаяние и принес извинения перед полицейскими, которые пострадали от его действий.

В решении суда были отмечены отягчающие факторы в деле Демпси, в частности, предыдущие судимости за кражи и участие в нападении во время мирной демонстрации против бывшего президента Дональда Трампа в 2019 году.

Прокуроры из Министерства юстиции США требовали для Демпси наказания в виде 21 года и 10 месяцев лишения свободы. В конце концов, 9 августа Демпси был приговорен к 20 годам заключения.

В издании отметили, что более суровый приговор получил только лидер ультраправой организации Proud Boys Энрике Таррио, которому присудили 22 года лишения свободы.

В общем, в связи с беспорядками 6 января 2021 года было предъявлено обвинение более 1 400 лицам, из которых более 900 уже получили приговоры. Примерно две трети осужденных получили наказание от нескольких дней до максимального срока заключения – 22 года – назначенного Таррио.