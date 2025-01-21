Зокрема, один з нових указів Трампа стосується бунтівників, причетних до штурму Капітолія у 2021 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Що відомо про помилування учасників штурму Капітолія
Після президентського параду Дональд Трамп прибув у Білий дім. В Овальному кабінеті відбулася церемонія підписання.
Так, своїм новим указом Трамп помилував учасників штурму Капітолія. Президент зазначив, що помилування охопить 1500 осіб – тобто зачепить, ймовірно, майже всіх обвинувачених після нападу 6 січня 2021 року
Зауважимо, що у своїй інавгураційній промові Дональд Трамп не згадав про учасників заворушень. Як пояснив пізніше 47 президент, він хотів би, однак його переконали не згадувати деякі теми у своїй промові. Віцепрезидент Джей Ді Венс та перша леді Меланія Трамп закликали зробити промову більш об'єднавчою.
Попри те, що він не згадав їх, Трамп пообіцяв не залишити це питання поза увагою.