После президентского парада Дональд Трамп прибыл в Белый дом. В Овальном кабинете состоялась церемония подписания.

Так, своим новым указом Трамп помиловал участников штурма Капитолия. Президент отметил, что помилование охватит 1500 человек – то есть затронет, вероятно, почти всех обвиняемых после нападения 6 января 2021 года

Заметим, что в своей инаугурационной речи Дональд Трамп не упомянул об участниках беспорядков. Как пояснил позже 47 президент, он хотел бы, однако его убедили не упоминать некоторые темы в своей речи. Вице-президент Джей Ди Вэнс и первая леди Мелания Трамп призвали сделать речь более объединяющей.

Несмотря на то, что он не упомянул их, Трамп пообещал не оставить этот вопрос без внимания.