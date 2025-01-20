В частности, 47-й президент США заявил, что хотел поговорить о "заложниках 6 января". Об этом он сообщил во время неофициального общения со сторонниками, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что заявил Трамп о своей речи

Дональд Трамп сказал, что хотел бы упомянуть в своей речи о "заложниках 6 января", имея в виду лиц, которые столкнулись с ответственностью за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Несмотря на то, что он не упомянул их, Трамп пообещал не оставить этот вопрос без внимания.

Заметим, что он также ни разу не упомянул об Украине. Впрочем, отметил, что стремится быть миротворцем и оценивать силу Соединенных Штатов по количеству завершенных войн.

Кроме этого, также сообщил о намерении создать "сильнейшие Вооруженные силы, которые никто до этого и не видел".

Отметим, несмотря на то, что Трамп ни разу не упомянул о войне России против Украины, он обратил внимание на освобождение заложников в рамках договоренности между Израилем и ХАМАС.