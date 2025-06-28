Возможные нападения на Трампа и его помощников резко изменили их практику и мировоззрение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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В книге описали случаи покушений на американских чиновников

Изменения решили ввести из-за двух попыток убийства, которые Трамп пережил в течение месяцев предвыборной кампании. О том, что угрозы со стороны Ирана напугали новоизбранного президента и его помощников, говорится в книге "2024: Как Трамп отвоевал Белый дом, а демократы потеряли Америку", авторства Джоша Доуси, Тайлера Пейджера и Исаака Арнсдорфа. Из-за угроз Трамп должен был изменить график. Власти в свою очередь расследовали, имел ли связи с Ираном кто-то из мужчин, которые покушались на жизнь президента. Пока что такие данные найти не удалось.

Угрозы, описанные в книге, не ограничивались Ираном. И книга заканчивается инаугурацией Трампа в январе, поэтому она не отражает возможность каких-либо текущих угроз,

– пишет издание.

Однако известно, что граждане Ирана трижды за три года пытались убить американских чиновников. О двух из этих попыток широко сообщалось. Но лишь недавно стало известно о попытке нападения на Помпео в Париже. В отеле иранцы попытались его убить, госсекретарь еле сбежал. В сентябре представители разведки США сообщили команде Дональда Трампа, что Иран набрал команды, которые потенциально могут угрожать жизни чиновников.

Конфликт Трампа с Ираном усилился после того, как он позволил осуществить обстрел страны для уничтожения ядерных возможностей Ирана. Хотя жестокую позицию в отношении страны американский лидер имел и во время первого срока на посту.

Иран был лишь одним из многих источников угроз безопасности Трампа в течение 2024 года. Его дом Мар-а-Лаго фактически превратился в вооруженный лагерь. Однажды Дональд Трамп из-за угрозы сбивания ракетой даже сменил самолет для одной поездки после того, как агенты Секретной службы особенно забеспокоились. Позже, когда президент находился в своем самолете, спецслужбы пускали "приманки", на случай, если кто-то захочет стрелять по борту.

Напомним, известно о двух покушениях на жизнь Трампа. Первый – на митинге 13 июля в Батлере, когда пуля задела правое его ухо, а другой – 15 сентября в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, где власти арестовали мужчину, который направил винтовку на поле для гольфа, где находился Трамп. Власти не связывают эти инциденты с Ираном, но расследование остается открытым.