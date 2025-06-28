Можливі напади на Трампа та його помічників різко змінили їхню практику та світогляд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Постріли, крики та паніка: з'явилось повне відео замаху на Дональда Трампа

У книзі описали випадки замахів на американських посадовців

Зміни вирішили запровадити через дві спроби вбивства, які Трамп пережив протягом місяців передвиборчої кампанії. Про те, що погрози з боку Ірану налякали новообраного президента та його помічників, йдеться у книзі "2024: Як Трамп відвоював Білий дім, а демократи втратили Америку", авторства Джоша Доусі, Тайлера Пейджера та Ісаака Арнсдорфа. Через погрози Трамп мав змінити графік. Влада своєю чергою розслідувала, чи мав звʼязки з Іраном хтось із чоловіків, які замахувалися на життя президента. Поки що такі дані знайти не вдалося.

Загрози, описані в книзі, не обмежувалися Іраном. І книга закінчується інавгурацією Трампа в січні, тому вона не відображає можливість будь-яких поточних загроз,

– пише видання.

Однак відомо, що громадяни Ірану тричі за три роки намагалися вбити американських чиновників. Про дві з цих спроб широко повідомлялося. Але лише нещодавно стало відомо про спробу нападу на Помпео в Парижі. У готелі іранці спробували його вбити, держсекретар ледве втік. У вересні представники розвідки США повідомили команді Дональда Трампа, що Іран набрав команди, які потенційно можуть загрожувати життю посадовців.

Конфлікт Трампа з Іраном посилився після того, як він дозволив здійснити обстріл країни для знищення ядерних можливостей Ірану. Хоча жорстоку позицію щодо країни американський лідер мав і під час першого терміну на посаді.

Іран був лише одним із багатьох джерел загроз безпеці Трампа протягом 2024 року. Його будинок Мар-а-Лаго фактично перетворився на озброєний табір. Одного разу Дональд Трамп через загрозу збиття ракетою навіть змінив літак для однієї поїздки після того, як агенти Секретної служби особливо занепокоїлися. Пізніше, коли президент перебував у своєму літаку, спецслужби пускали "приманки", на випадок, якщо хтось захоче стріляти по борту.

Нагадаємо, відомо про два замахи на життя Трампа. Перший – на мітингу 13 липня в Батлері, коли куля зачепила праве його вухо, а інший – 15 вересня у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, де влада заарештувала чоловіка, який направив гвинтівку на поле для гольфу, де перебував Трамп. Влада не пов'язує ці інциденти з Іраном, але розслідування залишається відкритим.