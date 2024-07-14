Сейчас в сети опубликовали новые кадры покушения на Трампа. На них видно не только ранения, но и реакцию общества на стрельбу, передает 24 Канал.

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Покушение на Трампа показали с разных ракурсов

В сети опубликовали полное видео покушения на Дональда Трампа. Так, на кадрах зафиксировали речь кандидата в президента США. Через мгновение Трамп наклоняет голову вперед, а пуля, которую выпустил стрелок, задела ухо политика.

После этого Трамп сразу упал на пол, а охрана начала прикрывать его. В этот момент продолжали раздаваться выстрелы. По информации, которую обнародовали в СМИ, 20-летний стрелок, который совершил покушение на Трампа был на крыше одного из зданий в 150 метрах от трибуны, где выступал кандидат в президенты США.

Во время и после стрельбы слышны крики людей, которые пришли поддержать Трампа. Также немало зрителей начали паниковать.

Около минуты Трамп лежал под трибуной, пока охрана не получила сигнал, что политика можно вывести в безопасное место.

Полное видео нападения на Дональда Трампа: смотрите видео (Внимание! Присутствует чувствительный контент! 18+)

В сети также опубликовали кадры и с другого ракурса – со спины политика. На них также можно заметить, что за секунду до выстрела политик несколько повернул и наклонил голову. Вероятно, именно поэтому пуля задела только ухо.

Покушение на Трампа с другого ракурса: смотрите видео

По словам свидетелей, всего прозвучало 7 выстрелов. К сожалению, один из зрителей предвыборного митинга Трампа погиб, а еще двое – получили серьезные ранения.