Ідеться про інцидент, який відбувся у Батлері, штат Пенсильванія, у липні 2024 року під час передвиборчої компанії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent та Rapid Response 47.

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Яких помилок допустилася Секретна служба США?

Згідно зі звітом Рахункової палати США, замах на Дональда Трампа, який на той момент ще був кандидатом, скоєний 13 липня 2024 року, став наслідком низки невдалих рішень і бюрократичних зволікань.

Зазначається, що агентство не вжило заходів безпеки, які могли б запобігти стрілянині у Пенсильванії. На це вплинула, зокрема, відсутність конкретних інструкцій для агентів під час заходу.

За даними GAO, високопосадовці секретної служби знали про потенційну загрозу життю Трампа. Адміністрація Байдена нібито відхилила запити про посилення заходів безпеки для його захисту.

Хоча ця загроза не стосувалася конкретно мітингу 13 липня або нападника, через закриту практику обміну секретною інформацією про загрози, співробітники служби та місцевих правоохоронних органів, що відповідали за підготовку та охорону місця проведення мітингу, не знали про загрозу,

– ідеться у документі.

Крім того, під час проведення передвиборчого мітингу у Пенсильванії в багатьох співробітників Секретної служби були проблеми зі зв'язком на мобільних пристроях, що могло завадити ефективній комунікації.

Сам Дональд Трамп також прокоментував роботу служби під час інциденту, який стався минулого року. За його словами, він не звинувачує осіб, які були відповідальні за його захист на мітингу.

"Були допущені помилки... Я маю велику довіру до цих людей. Я знаю цих людей, і вони дуже талановиті, дуже здібні. У них був поганий день, і я думаю, що вони це визнають", – сказав він в інтерв'ю Fox News.

До слова, у січні 2025 року Дональд Трамп призначив Шона Куррана новим директором Секретної служби після того, як той прикривав його під час замаху в Пенсільванії. Він назвав Куррана "великим патріотом".