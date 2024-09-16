Об этом пишет CNN сегодня, 16 сентября, речь идет о 58-летнем Райане Уэсли Рута. Заметим, что по состоянию на сейчас кандидат в президенты США находится в безопасности.

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Подозреваемый в покушении на Трампа предстал перед судом

Согласно обнародованной информации, Рут не смог позволить себе собственного адвоката и заявил, что не имеет средств на счетах. По словам подозреваемого, до ареста он зарабатывал около 3 тысяч долларов в месяц, однако не имел имущества, за исключением двух грузовиков на Гавайях.

Обвинитель Адам МакМайкл отметил, что прокуратура будет просить о содержании под стражей до судебного разбирательства, из-за якобы "риска побега подозреваемого". Сейчас Райану Уэсли Руту, которого подозревают в покушении на экс-президента США, предъявили обвинения по двум пунктам.

Речь идет о владении огнестрельным оружием как ранее судимый и владение огнестрельным оружием со стертым серийным номером. Это начальные обвинения, вероятно, ему будут предъявлены и также другие.

К слову, инцидент со стрельбой расследуют, как возможную попытку покушения на бывшего президента. Стрельба произошла вчера, 15 сентября, когда Трамп играл в гольф – нападающий был ориентировочно в 300 метрах от него. Журналисты установили, что мужчина в соцсетях активно выражал поддержку Украине и критиковал Трампа.