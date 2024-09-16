Будет ли иметь второе покушение на Трампа положительные последствия для его предвыборной кампании, сказал 24 Каналу политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. По данным СМИ, подозреваемым в повторном покушении на Дональда Трампа является 58-летний Райан Уэсли Рут.

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Изменит ли повторное покушение на Трампа ход кампании

Республиканцы уделяют много внимания этому покушению. Однако по мнению политолога, им не удастся найти электоральные выгоды от этого инцидента. Ведь прежде всего покушение, которое произошло в Пенсильвании, было в режиме реального времени, на глазах людей, которые были на мероприятии, или смотрели его онлайн.

Извините за цинизм, но первое покушение было гораздо эффектнее с точки зрения картинки, которую можно было потом продавать избирателям и демонстрировать. Однако на рейтинги он сильно не повлиял и популярность Трампа тогда не выросла,

– заметил Джигун.

Второе покушение, которое нет никаких видеоподтверждений, не будет иметь ценности, потому что оно осталось в заявлениях полиции, секретной службы Соединенных Штатов и кампании Трампа, поэтому не стоит рассчитывать на то, что новое покушение на кандидата от республиканцев изменит ход кампании.

В этой избирательной кампании происходит борьба между кандидатами за голоса людей, которые не определились. То есть пузырь республиканцев или демократов как был за своих кандидатов, так и останется. Сейчас происходит борьба за людей, которые до сих пор не знают, кого поддержать,

– сказал политолог.

По его словам, люди, которые до сих пор колеблются голосовать за Трампа, или за Харрис, после второго инцидента с нападением, вероятно, задумываются о том, почему на этого кандидата было совершено два нападения. То есть вопрос нетерпимости, радикальных заявлений и поддержки каких-то конспирологических теорий является частью этой проблемы.

Обратите внимание! Владимир Зеленский выразил "наилучшие пожелания" кандидату в президенты Дональду Трампу и его семье после стрельбы в гольф клубе, где находился американский политик.

Для многих избирателей это фактор нестабильности Соединенных Штатов и того, что в случае победы Трампа такие события могут повториться. Поэтому, по мнению политолога, это будет дополнительным предохранителем от того, что некоторые избиратели будут голосовать за Трампа, именно из соображений умеренности и того, чтобы таких ситуаций не случалось в будущем.