Инцидент произошел, когда президентский вертолет на борту с Трампом вылетал из Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Смотрите также Экстренная посадка вертолета, в котором находился Трамп с женой: в Белом доме назвали причину

Что известно об инциденте?

Офицер Секретной службы увидел мужчину без рубашки, который "громко говорил сам с собой".

Он посветил своим фонариком на подозреваемого. Вместо этого тот направил красный лазерный луч в лицо офицера в ответ.

"Красный лазерный луч ударил офицера Сантьяго в глаза и ненадолго дезориентировал его", – говорится в заявлении, приложенном к делу.

Ту самую красную лазерную указку задержанный затем направил на Marine One – вертолет Трампа.

Позже злоумышленника идентифицировали как Джейкоба Сэмюэля Уинклера.

Его поведение угрожало всем, кто находился на борту. В таких случаях есть риск потери слепоты и дезориентации пилота, особенно во время полета на низкой высоте вблизи других вертолетов.

"Это поставило Marine One под угрозу столкновения в воздухе", – говорится в судебном документе.

Поэтому офицер задержал мужчину, забрал указку из его руки и надел наручники. Впоследствии оказалось, что он также имел при себе нож.

Затем подозреваемый стал на колени и начал говорить что-то вроде, что должен извиниться у Дональда Трампа.

Справочно. Наведение лазерной указки на самолет является федеральным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом в размере 250 000 долларов.

Покушения на Трампа