Трамп під час розмови із Зеленським поставив вимогу: ЗМІ розкрили, чого вона стосується

Під час телефонної розмови в неділю, 20 вересня, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари Києва по російських нафтопереробних заводах. Американський президент висловив занепокоєння тим, що ці атаки посилюють глобальний дефіцит дизельного пального та призводять до зростання цін.

Про це пише Financial Times.

Яку вимогу поставив Трамп

Обізнані із перебігом розмови українські посадовці зазначили виданню, що головним меседжем Трампа було питання "дизелю, дизелю, дизелю".

Він наполягав, щоб Зеленський наказав військовим припинити атаки з використанням безпілотників і ракет. Також наголошував на своєму сильному занепокоєнні через зростання цін на дизельне пальне та прагненні забезпечити доступ російських нафтопродуктів до світового ринку, щоб стабілізувати ситуацію.

Тим часом у своїй заяві Зеленський назвав розмову "важливою" і зазначив, що його зустріч із Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН цього тижня "може багато змінити".

"Є дипломатичний імпульс", — сказав він.

Нагадаємо, що зустріч Трампа та Зеленського має відбутися уже у вівторок, 22 вересня. Серед основних тем розмови будуть дипломатія та деескалаційні кроки, що обговорюються. Зокрема, йтиметься про енергетику, продовольчий експорт і захист критичної інфраструктури.

Сам Трамп 21 вересня знову закликав зупинити війну і зауважив, що значну частину російських нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було підірвано, і вони виведені з ладу принаймні тимчасово.