Про це президент США написав у своїй соцмережі Truth Social.

Що сказав Дональд Трамп про війну

Трамп зазначив, що через війну з Україною Росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального.

Він зауважив, що значну частину російських нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було підірвано, і вони виведені з ладу принаймні тимчасово.

Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Страждає весь світ, адже щомісяця гине 25 000 людей – переважно військових. Яка ганьба!

– написав він.

До слова, 22 вересня заплановано зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. У Нью-Йорку цього дня розпочнеться чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Джерела 24 Каналу уточнили, що серед основних тем розмови будуть дипломатія та деескалаційні кроки, що обговорюються. Зокрема, йтиметься про енергетику, продовольчий експорт і захист критичної інфраструктури.