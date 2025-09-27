Сотні американських генералів з усього світу з'їдуться до Вірджинії на зустріч з міністром оборони США Пітом Гегсетом. Цей рідкісний захід, коли військове керівництво країни збереться в одному місці, відбудеться у вівторок, 30 вересня.

У Reuters дізнались, навіщо Гегсет міг скликати усіх американських генералів, передає 24 Канал.

Чому Гегсет збирає генералів?

Два американські чиновники повідомили Reuters, що зустріч буде зосереджена на обговоренні необхідності дотримуватися "воїнського етосу" у всіх військових.

Припускають також, що захід може стосуватися й інших сфер.

Третій чиновник сказав, що враховуючи кількість високопосадовців, які будуть зібрані в одному місці, цілком ймовірно, що може обговорюватися нова стратегія національної оборони та очікуване скорочення кількості найвищих посадових осіб у війську. Ці питання можуть підняти навіть у тому випадку, якщо вони офіційно не стоять на порядку денному.

Я не здивуюся, якщо під час заходу буде якийсь сюрприз. Ми не втрачаємо пильності,

– сказав чиновник.

Видання також додало, що захід триватиме приблизно 1 годину. Він відбудеться в Університеті морської піхоти в Квантіко, що у штаті Вірджинія. Військові прилетять з різних віддалених місць, зокрема, з Південної Кореї, Японії, Близького Сходу.

Що ще відомо про зустріч з американськими генералами?