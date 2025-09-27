Сотни американских генералов со всего мира съедутся в Вирджинию на встречу с министром обороны США Питом Хэгсетом. Это редкое мероприятие, когда военное руководство страны соберется в одном месте, состоится во вторник, 30 сентября.

У Reuters узнали, зачем Хэгсет мог созвать всех американских генералов, передает 24 Канал.

Почему Хэгсет собирает генералов?

Два американских чиновника сообщили Reuters, что встреча будет сосредоточена на обсуждении необходимости придерживаться "воинского этоса" во всех военных.

Предполагают также, что мероприятие может касаться и других сфер.

Третий чиновник сказал, что учитывая количество чиновников, которые будут собраны в одном месте, вполне вероятно, что может обсуждаться новая стратегия национальной обороны и ожидаемое сокращение количества высших должностных лиц в армии. Эти вопросы могут поднять даже в том случае, если они официально не стоят на повестке дня.

Я не удивлюсь, если во время мероприятия будет какой-то сюрприз. Мы не теряем бдительности,

– сказал чиновник.

Издание также добавило, что мероприятие продлится примерно 1 час. Оно состоится в Университете морской пехоты в Квантико, что в штате Вирджиния. Военные прилетят из разных отдаленных мест, в частности, из Южной Кореи, Японии, Ближнего Востока.

Что еще известно о встрече с американскими генералами?