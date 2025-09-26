Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Зачем Хэгсет созывает генералов в Пентагон?

В ведомстве официально заявили, что министр войны США (а именно так сейчас называют Пита Хэгсета) обратится к своим высокопоставленным военным в начале следующей недели. Это должно произойти 30 сентября на базе морской пехоты в Квантико в Вирджинии близ Вашингтона.

Трамп и Вэнс призвали не преувеличивать значение встречи, когда СМИ спросили их, зачем такая спешка.

Справка. Дело в том, что высокопоставленные офицеры планируют свои встречи за несколько месяцев вперед и такой "срыв" вызвал непонимание. К тому же должны прибыть все военные, начиная с бригадного генерала (это низшее генеральское воинское звание высшего офицерского состава). В том числе и те, кто находится в зоне конфликтов на Ближнем Востоке. Собрания такого уровня никогда не было.

Это последний день финансового года и день перед возможным прекращением работы правительства, когда обычно запрещены поездки правительственных служащих. Путешествия могут быть разрешены во время прекращения работы правительства, если это будет признано необходимым,

– объясняют Bloomberg.

Журналисты отметили: собирать столько военных в одном месте достаточно рискованно. И это дорого, ведь высоких офицеров сопровождают охранники и помощники.

Источники СМИ указали, что встреча может касаться будущей Стратегии национальной обороны.

Кроме представления военным стратегии может быть еще две причины

Defense Express пишут, что эта стратегия будет фокусироваться на противостоянии Китая на Тихом океане и полном блокировании любого внешнего влияния, в частности китайского, российского и иранского в странах Южной Америки. Но в других частях мира США больше не будут представлены.

Другой причиной могут быть амбиции самого Хэгсета, который хочет провести сокращения в армии.

Таким образом взять и собрать 838 генералов и адмиралов, предупредив их о встрече за несколько дней, и сказать, что каждый десятый, а порой и каждый пятый, может встать и выйти – вполне может быть настоящей мечтой условного "обиженного майора" в отставке. Напомним, что Хэгсет получил звание майора вместе с переводом в резерв в 2014 году, в 2021 году ему было отказано в несении службы во время инаугурации Джо Байдена,

– информирует СМИ.

Третья причина связана с риском глобального конфликта. Например, он может начаться с Венесуэлы.

Хэгсет агрессивно воплощает политику Трампа