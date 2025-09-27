У Reuters узнали, зачем Хэгсет мог созвать всех американских генералов, передает 24 Канал.
Смотрите также Трамп переименовал Министерство обороны в Министерство войны
Почему Хэгсет собирает генералов?
Два американских чиновника сообщили Reuters, что встреча будет сосредоточена на обсуждении необходимости придерживаться "воинского этоса" во всех военных.
Предполагают также, что мероприятие может касаться и других сфер.
Третий чиновник сказал, что учитывая количество чиновников, которые будут собраны в одном месте, вполне вероятно, что может обсуждаться новая стратегия национальной обороны и ожидаемое сокращение количества высших должностных лиц в армии. Эти вопросы могут поднять даже в том случае, если они официально не стоят на повестке дня.
Я не удивлюсь, если во время мероприятия будет какой-то сюрприз. Мы не теряем бдительности,
– сказал чиновник.
Издание также добавило, что мероприятие продлится примерно 1 час. Оно состоится в Университете морской пехоты в Квантико, что в штате Вирджиния. Военные прилетят из разных отдаленных мест, в частности, из Южной Кореи, Японии, Ближнего Востока.
Что еще известно о встрече с американскими генералами?
Министр обороны США Пит Хэгсет о приказе провести собрание сотен военных командиров объявил 25 сентября. Отмечается, что подобных собраний ранее не было никогда.
Когда СМИ поинтересовались, зачем готовится встреча с американскими генералами, Трамп и Вэнс призвали не преувеличивать ее значение.
При этом в американских СМИ отмечают, что собирать такое количество военных в одном месте – довольно рискованно, а еще дорого, потому что высоких офицеров будут сопровождать охранники и помощники.