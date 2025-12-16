На борту "тіньового флоту" у Балтійському морі виявили російських військових, – ВМС Швеції

Росія продовжує посилювати свою присутність у Балтійському морі. Нещодавно влада Швеції зафіксувала в регіоні російських військових на танкерах так званого "тіньового флоту".

Що відбувається в Балтійському морі?

Росія проводить військову операцію в Балтійському морі, яка, як вважається, спрямована на захист "тіньового флоту" країни.

Так, за даними ВМС Швеції, на борту частини суден, підозрюваних у перевезенні російської нафти, перебуває російський військовий персонал.

Ми бачили й отримали інформацію, що на деяких суднах "тіньового" флоту перебуває російський персонал у формі,

– заявив начальник операцій шведського флоту Марко Пєткович.

Варто зазначити, що Росія підтримує постійну присутність своїх сил уздовж ключових морських маршрутів, попри офіційні заперечення існування так званого "тіньового флоту".

За словами Пєтковича, російська військово-морська присутність стала "звичним явищем" у значній частині Балтійського моря. Наразі, як повідомляє шведська прикордонна служба, у морі діє від 500 до 1 000 суден "тіньового флоту", понад 300 з них – під чужими прапорами.

