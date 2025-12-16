На борту "тіньового флоту" у Балтійському морі виявили російських військових, – ВМС Швеції
- Швеція зафіксувала російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтійському морі, що перевозять російську нафту.
- Шведська прикордонна служба повідомляє про дію від 500 до 1 000 суден "тіньового флоту" в Балтійському морі, з яких понад 300 ходять під чужими прапорами.
Росія продовжує посилювати свою присутність у Балтійському морі. Нещодавно влада Швеції зафіксувала в регіоні російських військових на танкерах так званого "тіньового флоту".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SVT.
Що відбувається в Балтійському морі?
Росія проводить військову операцію в Балтійському морі, яка, як вважається, спрямована на захист "тіньового флоту" країни.
Так, за даними ВМС Швеції, на борту частини суден, підозрюваних у перевезенні російської нафти, перебуває російський військовий персонал.
Ми бачили й отримали інформацію, що на деяких суднах "тіньового" флоту перебуває російський персонал у формі,
– заявив начальник операцій шведського флоту Марко Пєткович.
Варто зазначити, що Росія підтримує постійну присутність своїх сил уздовж ключових морських маршрутів, попри офіційні заперечення існування так званого "тіньового флоту".
За словами Пєтковича, російська військово-морська присутність стала "звичним явищем" у значній частині Балтійського моря. Наразі, як повідомляє шведська прикордонна служба, у морі діє від 500 до 1 000 суден "тіньового флоту", понад 300 з них – під чужими прапорами.
Україна завдає ударів по "тіньовому флоту": останні новини
Днями видання The Atlantic повідомило, що США надали Україні тихий дозвіл на удари по російському "тіньовому флоту", що транспортує нафту. За даними журналістів, адміністрація Дональда Трампа не тільки не перешкоджає таким атакам, а й у частині випадків надає розвідувальні дані для їхнього здійснення.
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairos і Virat, що належать "тіньовому флоту" Росії. Після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації.
10 грудня стало відомо про удар по танкеру Dashan. Судно під прапором Коморських Островів рухалося у винятковій економічній зоні України в напрямку портового термінала Новоросійськ.