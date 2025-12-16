На борту "теневого флота" в Балтийском море обнаружили российских военных, – ВМС Швеции

Россия продолжает усиливать свое присутствие в Балтийском море. Недавно власти Швеции зафиксировали в регионе российских военных на танкерах так называемого "теневого флота".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SVT.

Читайте также Зеленский подписал рекордный санкционный пакет против "теневого флота" России

Что происходит в Балтийском море?

Россия проводит военную операцию в Балтийском море, которая, как считается, направлена на защиту "теневого флота" страны.

Так, по данным ВМС Швеции, на борту части судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, находится российский военный персонал.

Мы видели и получили информацию, что на некоторых судах "теневого" флота находится российский персонал в форме,

– заявил начальник операций шведского флота Марко Петкович.

Стоит отметить, что Россия поддерживает постоянное присутствие своих сил вдоль ключевых морских маршрутов, несмотря на официальные отрицания существования так называемого "теневого флота".

По словам Петковича, российское военно-морское присутствие стало "привычным явлением" в значительной части Балтийского моря. Сейчас, как сообщает шведская пограничная служба, в море действует от 500 до 1 000 судов "теневого флота", более 300 из них – под чужими флагами.

Украина наносит удары по "теневому флоту": последние новости