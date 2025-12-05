Трамп у патовій ситуації, – політолог розкрив, чому президент США тисне на Україну

У США зараз розглядають візит американської делегації до Києва як технічний етап уточнення позицій, а не як повноцінні перемовини. Представники мають лише передати українській стороні те, що вже сформували переговорники Стів Віткофф та Джаред Кушнер після контактів у Вашингтоні.

Політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп опинився у патовій ситуації та посилює тиск на Україну. Він пояснив, що президент США намагається показати виборцям швидкий успіх, не конфліктуючи з Росією.

Візит делегації США не означає початок переговорів

Городницький пояснив, що нинішній візит американської делегації не варто сприймати як початок реальних мирних перемовин. За його словами, представники США лише передадуть в Україну те, що вже почули від Стіва Віткоффа та Кушнера у Вашингтоні, вислухають позицію Києва і з цим багажем повернуться назад.

Не буде ніяких перемовин, не буде ніякої позиції, вони просто вислухають те, що вони там почули,

– сказав Городницький.

Він додав, що у запропонованих пунктах є те, з чим Москва може погодитися, і те, що для неї неприйнятне. Йдеться про давно озвучені вимоги, які росіяни повторювали багато разів.

Для них принципове поняття – виведення українських військ з нашої території, плюс НАТО для них як червоний прапорець,

– зазначив Городницький.

У такій конфігурації Росія наполягає на повному виконанні цих вимог, а Україна відповідає відмовою. Ця розбіжність створює напруження навколо будь-яких контактів і робить діалог фактично неможливим. Подальші дії Сполучених Штатів, за його оцінкою, залишаються відкритими.

Як США посилюють тиск на Україну через позицію Трампа?

Городницький вважає, що різкі кроки союзників проти українських інтересів стали прямим продовженням напруги між Києвом і Вашингтоном. Він навів приклади – від заяв окремих європейських лідерів до знищення українських безпілотників, що, на його думку, було сигналом незадоволення з боку США.

Це також натяк американців 100%, що треба це робити,

– сказав Городницький.

Така поведінка пов'язана з тим, що Трамп роздратований небажанням України приймати його вимоги. Він зазначив, що останні публічні заяви республіканців показують нерозуміння української реальності та бажання отримати швидкий результат, який можна продати виборцям.

Трамп дуже сильно схвильований, що українці не йдуть на запити Трампа,

– пояснив Городницький.

У такій ситуації починають з'являтися спроби перекласти відповідальність на Київ і представити поступки як шлях до "миру". Городницький наголосив, що частина республіканців уже публічно ставить під сумнів ці ідеї. Він додав, що підтримка України серед виборців Республіканської партії залишається високою, тому тиск на Київ може створити проблеми вже для самого Трампа.

Чому Трамп опинився у патовій ситуації?

Городницький пояснив, що нинішній тиск США на Україну тісно пов'язаний із внутрішніми політичними проблемами Дональда Трампа. Він зауважив, що президент США опинився між очікуваннями виборців, вимогами Республіканської партії та власними помилками у зовнішній політиці.

У нього вибори, у нього любов до Росії і абсурдне стратегічне бачення призводить до того, що він у такій патовій ситуації,

– сказав він.

Після цього, на його думку, Трамп намагається компенсувати власні прорахунки за рахунок України, створюючи видимість швидкого успіху. Він наголосив, що твердження про майбутнє "економічне процвітання України" не мають жодних реальних підстав. У такому контексті тиск на Київ стає частиною передвиборчої гри Трампа, а не результатом продуманої стратегії.

