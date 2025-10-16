Дональд Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати можуть передати Україні крилаті ракети Tomahawk великої дальності. Це озброєння дозволить Україні вражати військові цілі глибоко всередині Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

Як Tomahawk вплинуть на хід війни?

Очікується, що питання можливого постачання Tomahawk стане головною темою переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, які відбудуться в п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні.

Я знаю, що він (Зеленський, – 24 Канал) хоче сказати. Він хоче зброї. Він хотів би мати Tomahawk. Усі інші хочуть, а у нас багато Tomahawk,

– сказав Трамп журналістам.

Ці ракети, що летять на малих висотах із високою дозвуковою швидкістю, здатні долати значну відстань і уражати військові та енергетичні об'єкти, зокрема нафтогазову інфраструктуру ворога.

Довідка. США почали розробляти Tomahawk у 1970-х роках, а вперше застосували під час операції "Буря в пустелі" у 1991 році. Залежно від модифікації, дальність польоту ракети сягає до 1000 миль (близько 1600 кілометрів).

Експерти також зазначають, що Tomahawk має значно більшу дальність, ніж ракети ATACMS, які адміністрація Джо Байдена передала Україні у 2023 році (їхній радіус дії – до 300 кілометрів).

Існує величезна кількість потенційних цілей, які Україна може вразити. Вона може продовжити удари по нафтопереробних заводах і завдати їм ще більшої шкоди, що, безумовно, матиме наслідки для Росії,

– сказав Еміль Кастехельмі, військовий аналітик і співзасновник фінської Black Bird Group.

Кастехельмі додав, що Україна могла б уражати російські командні пункти, станції радіоелектронної боротьби, авіабази, логістичні вузли та інші об'єкти, "що стало б новим головним болем для Москви".

Зеленський раніше також неодноразово наголошував, що Україна використовуватиме Tomahawk лише для ураження військових цілей, а не цивільних об'єктів.

За словами Владислава Соболевського, співзасновника Snake Island Institute, ракети можуть дозволити Україні вразити стратегічно важливі об'єкти, які нині поза досяжністю – зокрема, військово-морську базу в Новоросійську та авіабази в Мурманській області, звідки Росія запускає ракети по українських містах.

Чи отримає Україна нові ракети?