Дональд Трамп дал понять, что Соединенные Штаты могут передать Украине крылатые ракеты Tomahawk большой дальности. Это вооружение позволит Украине поражать военные цели глубоко внутри России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Читайте также "Нажать на Путина уже не получится": каков единственный действенный способ обуздать диктатора

Как Tomahawk повлияют на ход войны?

Ожидается, что вопрос возможной поставки Tomahawk станет главной темой переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые состоятся в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне.

Я знаю, что он (Зеленский, – 24 Канал) хочет сказать. Он хочет оружия. Он хотел бы иметь Tomahawk. Все остальные хотят, а у нас много Tomahawk,

– сказал Трамп журналистам.

Эти ракеты, летящие на малых высотах с высокой дозвуковой скоростью, способны преодолевать значительное расстояние и поражать военные и энергетические объекты, в частности нефтегазовую инфраструктуру врага.

Справка. США начали разрабатывать Tomahawk в 1970-х годах, а впервые применили во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. В зависимости от модификации, дальность полета ракеты достигает до 1000 миль (около 1600 километров).

Эксперты также отмечают, что Tomahawk имеет значительно большую дальность, чем ракеты ATACMS, которые администрация Джо Байдена передала Украине в 2023 году (их радиус действия – до 300 километров).

Существует огромное количество потенциальных целей, которые Украина может поразить. Она может продолжить удары по нефтеперерабатывающим заводам и нанести им еще больший ущерб, что, безусловно, будет иметь последствия для России,

– сказал Эмиль Кастехельми, военный аналитик и соучредитель финской Black Bird Group.

Кастехельми добавил, что Украина могла бы поражать российские командные пункты, станции радиоэлектронной борьбы, авиабазы, логистические узлы и другие объекты, "что стало бы новой головной болью для Москвы".

Зеленский ранее также неоднократно подчеркивал, что Украина будет использовать Tomahawk только для поражения военных целей, а не гражданских объектов.

По словам Владислава Соболевского, соучредителя Snake Island Institute, ракеты могут позволить Украине поразить стратегически важные объекты, которые сейчас вне досягаемости – в частности, военно-морскую базу в Новороссийске и авиабазы в Мурманской области, откуда Россия запускает ракеты по украинским городам.

Получит ли Украина новые ракеты?