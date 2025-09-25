"Я дуже розчарований": Трамп вважав, що може швидко закінчити війну в Україні
- Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним, оскільки сподівався швидко закінчити війну в Україні.
- Трамп зазначив, що Росія втратила близько мільйона солдатів і майже не просунулася на фронті попри важкі бомбардування.
Президент США Дональд Трамп зізнався, що він розраховував швидко закінчити війну в Україні. Однак політик виявився сильно розчарований діями Путіна.
Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в четвер, 25 вересня, повідомляє 24 Канал.
Президент США знову розчарований Путіним
Дональд Трамп під час зустрічі з Ердоганом заявив, що вони обидва добре знайомі з Путіним, проте це не вплинуло на хід російсько-української війни.
Я врегулював сім воєн, і думав, що ця буде однією з найлегших для врегулювання. Але я дуже розчарований Путіним…
– сказав американський лідер.
Трамп додав, що не планував нікого називати "паперовим тигром", проте за час війни Росія втратила близько мільйона солдатів і, попри важкі бомбардування останніх двох тижнів, майже не просунулася на фронті.
Думаю, що час зупинитися. Я справді так думаю,
– підсумував політик.
Трамп змінив позицію щодо війни: останні новини
На полях Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має можливість боротися та повернути всі території в первісному вигляді. За його словами, Росія безцільно воює вже три з половиною роки у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менше ніж за тиждень.
Трамп також стверджує, що США готові до "дуже жорстких мит" проти Кремля. На такі заходи Вашингтон може піти, якщо Росія не завершить війну проти України, однак не хоче діяти сам.
25 вересня Дональд Трамп заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган може значно вплинути на війну в Україні. Однак, за його словами, політик віддає перевагу нейтральній позиції.