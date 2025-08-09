Дональд Трамп висловився щодо майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США також сказав, коли саме вона відбудеться.

За його словами, зустріч запланована на наступну п'ятницю, тобто на 15 серпня 2025 року у штаті Аляска. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа у соцмережі Truth Social.

Що сказав Трамп про зустріч з Путіним?

У своїй соцмережі американський лідер написав, що довгоочікувана зустріч між ним, як президентом Сполучених Штатів, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться вже 15 серпня. Цю інформацію згодом підтвердив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Однак інші деталі Трамп пообіцяв розповісти згодом.

Нагадаємо, що раніше президент США заявив, що Путін хоче зустрітися з ним якомога швидше.

На запитання про те, чи стане ця зустріч останнім шансом для Росії, Трамп відповів, що йому не подобається використовувати такий термін. А також зазначив, що Володимир Зеленський та Путін – це двоє розумних людей.

Окрім цього, він заявив, що в угоді про завершення війни Росії проти України варто очікувати на так званий "обмін" територіями. За словами президента США, начебто "частину території повернуть, частину – обміняють". На думку Трампа, Зеленський має бути готовим "підписати щось" для завершення війни.