Американський президент позитивно та з повагою висловився у бік самопроголошеного президента Білорусі, назвавши його сильним лідером. Такі заяви Трампа – це геополітичні ігри.

Таку думку в етері 24 Каналу озвучив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Він припустив, що Трамп у такий спосіб через Білорусь сподівається ослабити Росію.

Чи зможе Трамп відірвати Білорусь від Росії?

Білорусь – васал Росії, перебуває в залежності від неї. Для Путіна ця країна має важливе значення в контексті надання своєї території для розміщення там російських мілітаризованих систем (ракет, РЛС, авіації). Експерт-міжнародник зазначив, що Мінськ дає можливість Москві бути ближче до кордонів Європейського Союзу, країн НАТО.

"Трамп сподівається, що зможе переконати Лукашенка не бути в тісній зв'язці з Росією. Насправді досягнути цього буде надто важко", – переконаний Желіховський.

Він нагадав, що цьогоріч спецпредставник американського лідера Кіт Келлог приїздив до Білорусі. Як наслідок – він звільнив деяких політв'язнів та інших осіб, які перебували в застінках режиму Лукашенка. Проте білоруський диктатор надалі залишається союзником Путіна.

Він продовжує виконувати роль страшили в центрі Європи. На жаль, це триватиме надалі,

– вважає Желіховський.

Кандидат політичних наук висловив думку, що Трамп волів би запропонувати Білорусі щось дуже цікаве, наприклад, в межах торгівельних чи енергетичних аспектів, аби відірвати її від Росії, а також зменшити її співпрацю з Китаєм. Мета – ослабити КНР, особливо на тлі того, Пекін зараз нарощує співробітництво в різних форматах.

Однак Білорусь сьогодні входить у формат ШОС (Шанхайська організація співробітництва), має тісні взаємини з Китаєм і на двосторонній основі. Поки що, на думку експерта-міжнародника, Лукашенку це економічно вигідно, хоча за відносинами цих двох країн пильно стежить Росія.

Поки Москва дозволяє Мінську мати тісні відносини зі східними державами, це відбуватиметься надалі, не зважаючи на потуги, які може здійснювати Трамп,

– озвучив кандидат політичних наук.

Желіховський сумнівається, що у американського лідера в цьому напрямку щось вийде. Як би він не хвалив Лукашенка, однак це навряд чи дасть результат. Хоча, з його слів, є ще надія, що білоруський диктатор якщо не відійде від Росії, то хоча б якось зможе повпливати у контексті припинення бойових дій в Україні. Адже, як нагадав експерт-міжнародник, у свій час Білорусь була майданчиком для підписання мінських угод.

"Чи спрацює це все – в мене є сумніви, бо зараз ставки надто високі. Тому Білорусь навряд чи може відіграти вагому роль", – підсумував Желіховський.

