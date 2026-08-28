Прем'єр Канади красиво поставив на місце Трампа за "перейменування" озера Онтаріо

Суперечка спалахнула між президентом США та прем'єром Канади. Дональд Трамп раптом заявив, що змінив назву озера Онтаріо, однак Марк Карні це сприйняв з іронією та рішучим неприйняттям.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Канади Карні у соцмережі X.

Що відомо про перейменування Онтаріо Трампом

Марк Карні публічно відреагував на новий указ Трампа, яким останній вирішив перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка".

Глава канадського уряду наголосив на давній історії та справжньому походженні цієї географічної назви. За його словами, канадці точно знають, що правильно називати цю водойму озером Онтаріо – "тоді, зараз і завжди".

Топонім походить від слова "Ontari'io" мовою корінного народу вендат і перекладається як "озеро прекрасне, озеро велике". Політик нагадав, що цій назві вже понад 400 років, тож вона з'явилася задовго до створення Канадської конфедерації чи проголошення незалежності США.

Ми знаємо, що Америка змінюється. Змінюються її торговельні відносини, зовнішня політика, національні пам'ятники, назви географічних об'єктів. Канадці також знають, що називати речі своїми іменами означає називати це озером Онтаріо — тоді, зараз і завжди,

– підкреслив прем'єр Канади.

Нагадаємо, що своєю чергою, американський президент під час підписання директиви заявив, що думати про перейменування водойми почав уже давно. Він згадав рішення щодо Мексиканської затоки, яку у США називають Американською, і додав, що після затоки та озера Сполученим Штатам варто замислитися навіть про зміну назв Атлантичного чи Тихого океанів.