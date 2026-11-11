Трамп хоче відновити торгівлю з Росією та зняти санкції: що насправді відбувається у США

Дональд Трамп намагається зняти санкції з Москви заради відновлення торгівлі та вимагає територіальних поступок від України, паралельно готуючи економічну блокаду проти Ірану.

Під час обговорення поточної ситуації у Сполучених Штатах в ефірі 24 Каналу представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський відзначив разючий контраст між ставленням Дональда Трампа до Ірану та його діями щодо Росії.

Чому Трамп тисне на Іран, але шукає поступок для Кремля?

Експерт зазначив, що стосовно Тегерана очільник Білого дому робить ставку на тотальну економічну блокаду, вважаючи, що жодна держава її не витримає, тоді як понад 70% американців прагнуть якнайшвидшого припинення воєнних дій.

Натомість стосовно Кремля діє протилежна логіка. Одразу після повернення Трампа до влади його команда скасувала механізми контролю, які заважали Москві імпортувати компоненти для військової промисловості через треті країни.

Зараз Трамп відверто прагне відновити масштабну торгівлю з Росією. Для цього Білий дім фактично вимагає, аби Україна погодилася на втрату своїх територій — це розв'яже руки для скасування базових санкцій 2014 року, запроваджених ще Бараком Обамою за анексію Криму,

– зазначив експерт.

Андрій Добрянський про події в США: відео

Чи зможе Трамп скасувати санкції для Росії?

Попри прагнення Трампа, скасування чинних обмежень не буде простою справою. Американські та європейські санкції чітко прив'язані до окупації територій, а законодавство США прямо закріплює кордони України 1991 року. Також перешкодою залишаються законодавчі акти, подібні до законопроєкту Ліндсі Грема.

Спроби залучити до переговорного процесу бізнесменів, таких як Стів Віткофф чи Джаред Кушнер, натрапляють на брак дипломатичного досвіду та нерозуміння законодавчих процедур. Схожі домовленості бізнесового формату, які вони намагалися реалізувати щодо Ірану минулого літа, наразі не принесли жодних результатів.

Трамп намагається діяти методами великого бізнесу й підключає таких перемовників, як Стів Віткофф чи Джаред Кушнер. Проте вони стикаються з браком дипломатичного досвіду та банальним нерозумінням складних законодавчих процедур у Вашингтоні. Спроба домовитися "по-діловому", як це було з Іраном, тут просто розбивається об чинні закони,

– підкреслив аналітик.

Що відбувається з терміновою допомогою Україні в Конгресі?

Паралельно в американському парламенті триває боротьба за підтримку України. Республіканці, чию кар'єру зруйнував Трамп і які зараз завершують свій політичний шлях, прагнуть подбати про спадщину та ухвалити рішення на користь Києва до 2027 року, коли демократи можуть перебрати більшість.

Керівництво Республіканської партії в обох палатах разом із демократами наполягає на необхідності не чекати 2028 року, а діяти негайно. Йдеться про термінове розблокування 400 мільйонів доларів військової допомоги, схваленої ще 11 місяців тому, а також про виділення нових коштів цього року, зокрема для забезпечення критичної потреби України в системах Patriot.

У керівництві обох партій є чітке розуміння: чекати виборів 2028 року не можна. Йдеться про негайне розблокування 400 мільйонів доларів військової допомоги, які зависли ще 11 місяців тому, а також про виділення нових траншів уже цього року, передусім для закриття критичної потреби України в ракетах і батареях Patriot,

– наголосив Добрянський.

Чому у США зростає невдоволення тарифами і відставками?

Тим часом 62% американців прагнуть скасування Конгресом мит на імпорт, запроваджених Трампом, оскільки саме пересічні громадяни змушені сплачувати за них найвищу ціну. Після виборів у президента практично зник політичний стимул знижувати ціни, що викликає серйозне занепокоєння економістів і політологів через глобальне інфляційне навантаження.

Крім того, в американській адміністрації загострюється внутрішня криза: триває потужний тиск бізнесу та політиків щодо звільнення Піта Гегсета через загрозу руйнування армії США, а Міністерство юстиції зазнає масових відставок на тлі розслідувань Конгресу щодо корупції та маніпуляцій. Попереду на Вашингтон чекають складні переговори про федеральний бюджет, які можуть призвести до чергового шатдауну, як це вже відбувалося на межі 2018 і 2019 років.

Адміністрацію Трампа штормить зсередини: триває потужний тиск щодо відставки Піта Гегсета через ризики деградації армії, а Міністерство юстиції паралізоване звільненнями на тлі розслідувань Конгресу. Попереду — жорстка битва за федеральний бюджет, і Вашингтон знову стрімко наближається до загрози повноцінного шатдауну,

– підсумував гість студії.