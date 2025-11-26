"Продати Україну Росії": Трамп прокоментував "злив" розмови Віткоффа з росіянами

Видання Bloomberg оприлюднило транскрипт розмови спецпосланця Стіва Віткоффа з росіянами. Глава Білого дому Трамп відреагував на аудіо, оприлюднене виданням Bloomberg, де Віткофф нібито вчить росіян, як здобути його прихильність.

Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар Трампа під час розмови з журналістами на борту свого літака Air Force One.

Дивіться також Три десятиліття провів, плаваючи в російських грошах, – журналістка розкритикувала Віткоффа

Що каже Трамп про "злиту" розмову Віткоффа?

Трамп прокоментував оприлюднений Bloomberg транскрипт розмови його спецпосланця Віткоффа з помічниками російського диктатора.

Лідер США назвав поведінку свого представника "типовою для людини, яка займається укладанням угод".

Це стандартна практика. Він має "продати" це Україні. Він має "продати" Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди,

– сказав він.

За його словами, ефективні переговори завжди передбачають певний тиск і переконування обох сторін. Він зазначив, що особисто не чув оприлюднене аудіо, але не бачить у методиці Віткоффа нічого незвичного.

"Ви маєте переконати їх у цьому. Це дуже стандартна форма переговорів. Я не чув саме цього аудіо, але це звичайна переговорна практика. І уявляю, що він каже те саме Україні, бо кожна сторона має давати й брати", – сказав лідер США.

На запитання про те, чи не занепокоєний Трамп проросійськістю Віткоффа, той сказав, що ні. Глава Білого дому зазначив, що війна між Росією та Україною може тривати роками, а у Росії "набагато більше людей і набагато більше солдатів".

"Тож, я думаю, якщо Україна може укласти угоду, це добре. Я думаю, це добре для обох. Але Україна набагато менша. Вони втратили багато людей, Росія втратила багато людей, але у Росії набагато більше людей", – сказав американський лідер.

Дивіться також Кожен має щось взяти й щось віддати, – Трамп пояснив ситуацію у переговорах щодо війни в Україні

Розмова Віткоффа з Ушаковим: коротко