"Продать Украину России": Трамп прокомментировал "слив" разговора Виткоффа с россиянами

Издание Bloomberg обнародовало транскрипт разговора спецпосланника Стива Уиткоффа с россиянами. Глава Белого дома Трамп отреагировал на аудио, обнародованное изданием Bloomberg, где Уиткофф якобы учит россиян, как получить его благосклонность.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Трампа во время разговора с журналистами на борту своего самолета Air Force One.

Смотрите также Три десятилетия провел, плавая в российских деньгах, – журналистка раскритиковала Уиткоффа

Что говорит Трамп о "слитом" разговоре Уиткоффа?

Трамп прокомментировал обнародованный Bloomberg транскрипт разговора его спецпосланника Уиткоффа с помощниками российского диктатора.

Лидер США назвал поведение своего представителя "типичным для человека, который занимается заключением сделок".

Это стандартная практика. Он должен продать это Украине. Он должен продать Украину России. Это то, что делает человек, который заключает сделки,

– сказал он.

По его словам, эффективные переговоры всегда предусматривают определенное давление и убеждение обеих сторон. Он отметил, что лично не слышал обнародованное аудио, но не видит в методике Виткоффа ничего необычного.

"Вы должны убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал именно этого аудио, но это обычная переговорная практика. И представляю, что он говорит то же самое Украине, потому что каждая сторона должна давать и брать", – сказал лидер США.

На вопрос о том, не обеспокоен ли Трамп пророссийскостью Виткоффа, тот сказал, что нет. Глава Белого дома отметил, что война между Россией и Украиной может длиться годами, а у России "гораздо больше людей и гораздо больше солдат".

"Поэтому, я думаю, если Украина может заключить соглашение, это хорошо. Я думаю, это хорошо для обоих. Но Украина гораздо меньше. Они потеряли много людей, Россия потеряла много людей, но у России гораздо больше людей", – сказал американский лидер.

Смотрите также Каждый должен что-то взять и что-то отдать, – Трамп объяснил ситуацию в переговорах по войне в Украине

Разговор Виткоффа с Ушаковым: коротко