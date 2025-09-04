Президент США прокоментував дії російських військ в Україні. Дональд Трамп додав, що така війна відбувається вперше з часів Другої світової війни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також Трамп заявив, що Путін і Зеленський "ще не готові" до миру

Що сказав Трамп про армію Росії в Україні?

Американський президент дав оцінку військовим діям Росії проти України. За словами Трампа, російські війська рухаються повільно, при цьому бомбардують і вбивають усіх на шляху.

Трохи, лише трохи. Ви гляньте, вони просуваються по сантиметрах, бомблять і вбивають усіх,

– заявив лідер США.

Трамп підкреслив, що така війна відбувається вперше з часів Другої світової війни. Водночас раніше повідомлялось, що Дональд Трамп вважає, що Путін і Зеленський наразі не готові укласти мирну угоду.

Заяви Трампа про війну в Україні