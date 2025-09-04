Російські війська просуваються по сантиметру, бомблять і вбивають усіх, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що російські війська повільно просуваються в Україні, бомблять та вбивають всіх на шляху.
- Трамп зазначив, що така війна відбувається вперше з часів Другої світової війни.
Президент США прокоментував дії російських військ в Україні. Дональд Трамп додав, що така війна відбувається вперше з часів Другої світової війни.
Що сказав Трамп про армію Росії в Україні?
Американський президент дав оцінку військовим діям Росії проти України. За словами Трампа, російські війська рухаються повільно, при цьому бомбардують і вбивають усіх на шляху.
Трохи, лише трохи. Ви гляньте, вони просуваються по сантиметрах, бомблять і вбивають усіх,
– заявив лідер США.
Трамп підкреслив, що така війна відбувається вперше з часів Другої світової війни. Водночас раніше повідомлялось, що Дональд Трамп вважає, що Путін і Зеленський наразі не готові укласти мирну угоду.
Заяви Трампа про війну в Україні
Трамп вважає, що ситуація з Росією виявилася складнішою за очікування, але він продовжуватиме наполягати на мирній угоді.
Американський лідер заявив, що серед заходів проти Путіна були вторинні санкції проти Індії, які завдали Росії сотні мільярдів збитків. На запитання польського журналіста Трамп різко відповів, порадивши йому шукати іншу роботу.
Крім того, за словами Трампа, Путін знає його позицію, і якщо буде незадоволений рішенням, це стане очевидним.
Також вкотре висловив розчарування Володимиром Путіним, зазначивши, що війна не мала б сенсу і не почалася б, якби він був президентом. Трамп підкреслив, що головне – допомагати людям жити.