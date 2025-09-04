Российские войска продвигаются по сантиметру, бомбят и убивают всех, – Трамп
Президент США прокомментировал действия российских войск в Украине. Дональд Трамп добавил, что такая война происходит впервые со времен Второй мировой войны.
Что сказал Трамп об армии России в Украине?
Американский президент дал оценку военным действиям России против Украины. По словам Трампа, российские войска движутся медленно, при этом бомбардируют и убивают всех на пути.
Немного, только немного. Вы посмотрите, они продвигаются по сантиметрам, бомбят и убивают всех,
– заявил лидер США.
Трамп подчеркнул, что такая война происходит впервые со времен Второй мировой войны. В то же время ранее сообщалось, что Дональд Трамп считает, что Путин и Зеленский пока не готовы заключить мирное соглашение.
Заявления Трампа о войне в Украине
Трамп считает, что ситуация с Россией оказалась сложнее чем ожидания, но он будет продолжать настаивать на мирном соглашении.
Американский лидер заявил, что среди мер против Путина были вторичные санкции против Индии, которые нанесли России сотни миллиардов убытков. На вопрос польского журналиста Трамп резко ответил, посоветовав ему искать другую работу.
Кроме того, по словам Трампа, Путин знает его позицию, и если будет недоволен решением, это станет очевидным.
Также в очередной раз выразил разочарование Владимиром Путиным, отметив, что война не имела бы смысла и не началась бы, если бы он был президентом. Трамп подчеркнул, что главное – помогать людям жить.