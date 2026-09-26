Геополітика Китай Трамп анонсував ще дві зустрічі із Сі Цзіньпіном до кінця року
26 вересня, 08:51
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Трамп анонсував ще дві зустрічі із Сі Цзіньпіном до кінця року

Софія Рожик

Дональд Трамп заявив про плани провести ще дві зустрічі з Сі Цзіньпіном до кінця 2026 року після візиту останнього до Вашингтона. Переговори відбудуться у Китаї та США.

Про це йдеться у дописі американського лідера у мережі Truth Social. Трамп зазначив, що нещодавні переговори у Вашингтоні стали важливим етапом у двосторонніх відносинах.

Коли та де Трамп хоче зустрітися із Сі

Перша з анонсованих зустрічей запланована на листопад у китайському місті Шеньчжень, яке прийматиме саміт лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

У грудні політики знову зустрінуться вже на території Сполучених Штатів під час саміту країн G20 у Маямі, штат Флорида.

Останній державний візит Сі Цзіньпіна до США тривав з 23 по 25 вересня і став першим з 2015 року. Трамп особисто зустрів китайського лідера на авіабазі Ендрюс.

До слова, у 2023 році Сі також бував у США, але лише як учасник саміту АТЕС.

Нагадаємо, що під час переговорів у Вашингтоні порушувалися також питання завершення війни в Україні. Раніше президент Володимир Зеленський звертався до Трампа з проханням закликати Пекін вплинути на Путіна задля деескалації.

Сам Трамп оцінив нещодавній візит китайського колеги як символ дружби, сили та успіху для обох держав. Він заявив, що "відбудуться грандіозні речі".

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