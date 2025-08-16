Офіційний візит на Аляску завершися як для президента США Дональда Трампа, так і для господаря Кремля Володимира Путіна. Їхня зустріч в Анкориджі почалася пізно ввечері 15 серпня.

Обидвоє уже сіли у свої літаки та вилетіли з Аляски. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC, Sky News і пресслужбу Кремля.

Зустрічі в розширеному форматі та спільного обіду не буде: що відомо?

Після консультацій у форматі "три-на-три" мала відбутися зустріч у розширеному форматі. Зокрема, з боку Росії там мав бути присутнім міністр оборони Андрій Білоусов. Також був запланований спільний обід.

Натомість, за даними західних ЗМІ, всі заходи скасували. Водночас пресслужба Кремля спершу повідомила, що перемовини в Анкориджі завершилися. Також опублікувала відео, як Путін і Трамп після пресконференції у коридорі про щось говорять, однак не чути, про що саме. Згодом Кремль заявив, що Путін завершив робочий візит на Аляску.

