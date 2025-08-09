Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч російського диктатора і Дональда Трампа пройде 15 серпня на Алясці. Він також пояснив, чому обрали таку локацію для переговорів.

За його словами, це зумовлено географічним розташуванням Росії та США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що кажуть у Москві про місце проведення зустрічі Трампа та Путіна?

За словами Ушакова, Росія та США є близькими сусідами, тому начебто цілком логічно, що зустріч глав двох країн пройде саме на Алясці. Саме там та в Арктиці перетинаються економічні інтереси Москви та Вашингтону, тому також проглядаються перспективи реалізації масштабних проєктів.

Окрім цього, помічник диктатора заявив, що на Алясці Путін і Трамп обговорюватимуть варіанти досягнення довгострокового мирного врегулювання російсько-української війни.

Повідомляється, що найближчі дні Москва та Вашингтон присвятять опрацюванню параметрів зустрічі, і це буде "непростий процес". У Росії очікують, що друга зустріч президентів пройде на їхній території та зазначають, що Трамп вже отримав відповідне запрошення.

Нагадаємо, що раніше президент США заявив, що Путін хоче зустрітися з ним якомога швидше. На запитання про те, чи стане ця зустріч останнім шансом для Росії, Трамп відповів, що йому не подобається використовувати такий термін. А також зазначив, що Володимир Зеленський та Путін – це двоє розумних людей.