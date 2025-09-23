Американський президент Дональд Трамп має намір розкритикувати Організацію Об'єднаних Націй під час свого виступу у рамках Генасамблеї.

Причиною невдоволення стане бездіяльність організації у питанні закінчення війн, зокрема в Україні. Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо.

Як Трамп хоче дорікнути ООН?

На думку американського високопосадовця, одна з тем, яку президент Дональд Трамп має порушити на Генасамблеї, стане сама ООН, яка попри великий потенціал, не робить жодних "великих і важливих справ у світі".

Марко Рубіо констатує, що війна Росії проти України триває і досі, проте ООН не відіграє жодної ролі у цьому питанні. Крім того, ООН ніяк не намагається впливати і в питанні закінчення війни між ХАМАС та Ізраїлем.

Він наголосив, що навіть ближче до США, у Гаїті, де країна "захоплена бандами", Вашингтон просить ООН втрутитися і зіграти важливу роль. Утім, Китай може перешкодити цьому, внаслідок чого ніякого результату не досягнуть.

Тому, думаю, президент збирається кинути виклик ООН – віднайти своє значення, мету і корисність як організації, бо зараз вона, схоже, не виконує своєї роботи, зате добре вміє витрачати великі гроші,

– заявив він.