Трамп сильно перебільшує успіхи, – Хаменеї у зверненні пригрозив розплатою за напад на Іран

Лідер Ірану Алі Хаменеї у четвер, 26 червня, вперше за довгий час зробив заяву. Він пригрозив розплатою за напад на Іран.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Хаменеї в ефірі іранського телебачення.

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Що сказав Хаменеї у своєму зверненні

Хаменеї з'явився на екранах іранського телебачення. У своїй промові, говорячи про удари по ядерних об'єктах Ірану, він заявив, що Трамп "сильно перебільшив те, що сталося".

США завдали ударів по ядерних об'єктах, але не змогли досягти значних результатів. Будь-яка майбутня агресія проти Ірану матиме високу ціну,

– заявив він.

Лідер Ірану заявив, що ядерні об'єкти залишаються неушкодженими. Також, за його словами, США применшують збитки після атаки на їхню авіабазу в Катарі.

"Вороги Ірану використовують виправдання на кшталт ракет чи ядерної програми, але насправді прагнуть нашої капітуляції", – додав він.

Хаменеї також заявив, що сіоністський режим мусив зрозуміти, що напад на Іран має високу ціну – і він нібито це таки зрозумів це.

Капітуляції ніколи не буде, наша країна потужна,

– сказав лідер Ірану.

А також додав, що заява про капітуляцію Ірану "занадто гучна" для вуст Трампа. Також, за його словами, Іран не виключає повторення ударів по американських військових базах у разі нової агресії.

"Вітаю з перемогою над хибним сіоністським режимом", – також написав лідер Ірану в X дещо раніше.

І це попри те, що його країна втратила понад 30 генералів за 12 днів бойових дій з Ізраїлем. А також, що зазнала збитків через удари по ядерних об'єктах американськими військами.