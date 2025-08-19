Під час зустрічі у Білому домі 18 серпня президент Зеленський передав Дональду Трампу листа для його дружини Меланії. У ньому перша леді України дякує першій леді США за небайдужість до теми депортації українських дітей до Росії.

Американський лідер не відкрив листа, отриманого від Зеленського. Пізніше він пояснив журналістам, що зробив це "навмисно", передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Чому Трамп не відкрив листа, який передав Зеленський?

Говорячи про лист від Олени Зеленської, Трамп розповів Fox News, що лист йому передали у запечатаному вигляді.

Меланія сказала мені, що це був абсолютно прекрасний лист. Це був прекрасний лист, я впевнений,

– сказав політик.

Нагадаємо, що під час саміту на Алясці 15 серпня Дональд Трамп передав Володимиру Путіну листа від Меланії Трамп. У ньому вона закликала диктатора "захищати невинність дітей".

Зауважимо, що Росія незаконно вивезла з України понад 150 тисяч дітей. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна і дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у насильницькій депортації і переміщенні населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.