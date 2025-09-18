Президент США Дональд Трамп заявив, що відчуває певний обов’язок завершити війну в Україні. Політик також висловив сподівання на позитивні новини найближчим часом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа та Кіра Стармера в четвер, 18 вересня.

Які заяви про війну в Україні зробив Трамп?

Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін його підвів.

На запитання про наступні кроки щодо завершення війни в Україні президент США повторив свої попередні слова для преси: Трамп вкотре сказав, що вторгнення не сталося б, якби він був президентом.

Політик також стверджує, що його адміністрація завершила сім воєн, більшість з яких, за його словами, "не вважалися можливими для завершення".

Під час пресконференції Дональд Трамп висловив надію, що незабаром будуть позитивні новини, але додав, що війна нібито "не впливає на США". Президент зазначив, що відчуває певний обов'язок завершити війну в Україні.

Нагадаємо, під час президентської кампанії 2024 року Трамп неодноразово заявляв, що може припинити війну в Україні "протягом 24 годин". Відтоді він неодноразово розмовляв як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським, сподіваючись досягти мирної угоди.

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що зростання масштабів російських атак на Україну свідчить про зростання безрозсудності Володимира Путіна. Через це, за його словами, світ має посилювати тиск на Москву.

