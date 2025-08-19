У Трампа поцікавилися, що його найбільше здивувало у взаєминах Зеленського та Путіна. За його словами, вони "можливо, ладнають трохи краще", ніж він очікував.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розмову президента США із журналістами Fox News.

Дивіться також Трамп висловився про вступ України в НАТО

Що сказав Трамп про Зеленського і Путіна?

Дональд Трамп висловив сподівання, що Зеленський і Путін ладнають трохи краще. В інакшому випадку він би не організовував двосторонньої зустрічі, а перейшов би одразу до тристоронньої.

Я сподіваюся, що Путін буде добрим. Якщо ні, то ситуація буде складною,

– сказав американський президент.

Він додав, що важливо лише те, чи буде досягнуто успіху, а в іншому випадку йому байдуже на ці взаємини.

"Думаю, у них все нормально. Не скажу, що вони стануть найкращими друзями, але справи йдуть непогано. Побачимо. Отже, ми організовуємо зустріч. Я б домовився з Путіним і Зеленським, знаєте, вони мають вирішувати. Ми ж за сім тисяч миль звідси", – ще раз наголосив Трамп.

