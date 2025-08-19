Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розмову президента США із журналістами Fox News.
Що сказав Трамп про Зеленського і Путіна?
Дональд Трамп висловив сподівання, що Зеленський і Путін ладнають трохи краще. В інакшому випадку він би не організовував двосторонньої зустрічі, а перейшов би одразу до тристоронньої.
Я сподіваюся, що Путін буде добрим. Якщо ні, то ситуація буде складною,
– сказав американський президент.
Він додав, що важливо лише те, чи буде досягнуто успіху, а в іншому випадку йому байдуже на ці взаємини.
"Думаю, у них все нормально. Не скажу, що вони стануть найкращими друзями, але справи йдуть непогано. Побачимо. Отже, ми організовуємо зустріч. Я б домовився з Путіним і Зеленським, знаєте, вони мають вирішувати. Ми ж за сім тисяч миль звідси", – ще раз наголосив Трамп.
Останні заяви Трампа
- Трамп заявив, що Зеленський має проявити гнучкість під час зустрічі із Путіним.
- Він також сказав, що Україна може отримати багато землі під час обміну територіями. Водночас наголосив, що на повернення Криму не треба сподіватися.
- Окрім того, Трамп висловився про вступ України в НАТО, заявивши, що цього ніколи не буде.