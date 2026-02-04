Трамп невмілий дипломат і готує підґрунтя для нової війни, – The Telegraph

Напередодні нового раунду перемовин в ОАЕ іноземні ЗМІ аналізують розклад сил. Британська газета назвала підхід Трампа до дипломатії безрозсудним.

Про це повідомляє The Telegraph.

Що не так із Трампом?

Журналісти відверто написали, що американський президент сіє зерна нової війни в Україні. Мова про те, що Путін нападе знову, коли отримає добре укріплені міста Слов'янськ і Краматорськ.

Немає нічого небезпечнішого, ніж мирний процес, який завершує одну війну, лише ризикуючи започаткувати іншу. Дональд Трамп, здається, не усвідомлює цієї реальності, відправляючи свого вірного посланця Стіва Віткоффа посередником у досягненні угоди – будь-якої угоди – між Росією та Україною,

– сказано в статті.

Віткоффа критикують як несправжнього дипломата, який не усвідомлює цієї пастки. Він фактично хоче віддати Путіну те, чим той не володіє – досі вільними рештками Донбасу.

І вимога Путіна не просто несправедлива, а глибоко нелюдська. На цій території проживає близько 200 тисяч мешканців, яких передадуть ворогові, який, якщо судити з досвіду, вб'є чоловіків, зґвалтує жінок і викраде дітей,

– констатували в медіа.

Імовірно, саме територіальні питання розглянуть 4 – 5 лютого в Абу-Дабі на переговорах.

Що Трамп, що Віткофф "прагнуть слави посередництва в угоді незалежно від її наслідків" і ладні потурати Путіну.

The Telegraph наголосили: віддати Слов'янськ і Краматорськ Росії означає відкрити Путіну шлях до завоювання всієї України в майбутньому. Тобто фактично зміцнити позиції Росії.

Показуємо Слов'янськ і Краматорськ на карті України

Трамп міг би реально натиснути на Путіна, переконане ЗМІ. Наприклад, надати Україні ракети "Томагавк" для знищення російських нафтопереробних заводів. Або ж дозволити Сенату ухвалити законопроєкт, який "придушить експорт нафти Кремлем шляхом запровадження американських тарифів у розмірі 500 відсотків для будь-якої країни, яка її купує".

Довідка. Ідеться про законопроєкт Ліндсі Грема. Сам законодавець говорив, нібито Трамп дав зелене світло документу, але його ще мають підтримати депутати від обох партій США. До слова, той-таки Грем 3 лютого вкотре запропонував передати Україні "Томагавки".

Натомість Трамп вважає себе неупередженим посередником між агресором і жертвою, не розглядаючи жодних претензій по суті, а лише доручаючи Віткоффу розробити формулювання, з якими сторони зможуть уявити, що дійшли згоди. На практиці це покладає весь тиск Америки не на Путіна, щоб той відмовився від своєї небезпечної фіксації на Донбасі, а на Зеленського, щоб той прийняв певну формулу, яка могла б дозволити Україні відмовитися від цієї території, – акцентували в The Telegraph.

Журналісти підсумували: по-перше, Трамп і Віткофф вважають Зеленського проблемою, яку потрібно подолати, а Путіна – "порівняно розумним кандидатом". По-друге, американські переговірники не шукають виходу з глухого кута, а просто визнають територіальні претензії Путіна.

"Невміла дипломатія Трампа може або продовжити сьогоднішню війну, або досягти хибного миру, який посіє зерна наступної", – фіналізувало ЗМІ.

Чого можуть досягти на переговорах 4 – 5 лютого?

Експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов у розмові з 24 Каналом заявив, що Росія не має змоги захопити повністю Донбас. На його думку, Трамп не буде тиснути з цього питання на Україну, "обмінюючи" Донеччину на гарантії безпеки.

Богданов упевнений, що найближчим часом неможливе ні припинення війни, ні обмін територіями. Можна очікувати зупинки бойових дій по лінії розмежування. Можливо, сторони домовляться про припинення вогню.