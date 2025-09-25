Дональд Трамп заявив, що диктатор Путін має зупинитися. За його словами, Росія витратила мільйони, але не отримала нічого.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа перед переговорами з турецьким президентом Ердоганом у четвер, 25 вересня.

Що сказав Трамп про Росію?

Трамп наголосив, що Росії настав час зупинити війну. Він наголосив на російських втратах, зокрема, що Кремль втратив приблизно мільйон своїх солдатів.

Росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя – їхні життя – і практично не здобула жодної землі. Я думаю, що час зупинитися,

– сказав американський президент.

При цьому він додав, що надалі не буде використовувати вираз "паперовий тигр" щодо Росії.

Довідково. Паперовий тигр – це старий китайський фразеологізм, який використовують на позначення чогось небезпечного тільки з вигляду, але насправді негрізного.

Трамп також заявив про своє розчарування через те, що йому не вдалося припинити війну Росії з Україною.

"Я врегулював, як ви знаєте, 7 війн. А якщо чесно говорити, то, ймовірно, і більше, якби ви знали всі факти. 7 воєн – і я думав, що цю порівняно легко врегулювати, але я дуже розчарований", – сказав він.

Трамп закликав Путіна зупинитися: дивіться відео

