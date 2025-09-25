Дональд Трамп заявил, что диктатор Путин должен остановиться. По его словам, Россия потратила миллионы, но не получила ничего.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа перед переговорами с турецким президентом Эрдоганом в четверг, 25 сентября.

Что сказал Трамп о России?

Трамп отметил, что России пора остановить войну. Он отметил российские потери, в частности, что Кремль потерял примерно миллион своих солдат.

Россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни – их жизни – и практически не получила ни одной земли. Я думаю, что время остановиться,

– сказал американский президент.

При этом он добавил, что в дальнейшем не будет использовать выражение "бумажный тигр" в отношении России.

Справочно. Бумажный тигр – это старый китайский фразеологизм, который используют для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле негрозного.

Трамп также заявил о своем разочаровании из-за того, что ему не удалось прекратить войну России с Украиной.

"Я урегулировал, как вы знаете, 7 войн. А если честно говорить, то, вероятно, и больше, если бы вы знали все факты. 7 войн – и я думал, что эту сравнительно легко урегулировать, но я очень разочарован", – сказал он.

Трамп призвал Путина остановиться: смотрите видео

